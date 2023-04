Kadınlar Euroleague'de sezonun MVP'si Türkiye'den

Kadınlar EuroLeague'de 2022-2023 normal sezon ödül töreni Prag'ta yapıldı. Ödül törenine Fenerbahçe Alagöz Holding, takım halinde katıldı.



Grup aşaması ve çeyrek finallerdeki performansların değerlendirmeye alındığı ödül töreninde en iyiler; taraftar, antrenörler, takım kaptanları ve basın mensuplarının oyları ile belirlendi.



Normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünün sahibi Fenerbahçe Alagöz Holding'den Emma Meesseman oldu. Sarı lacivertli formayla Final Four öncesi çıktığı 13 karşılaşmada 15.8 sayı, 6.3 ribaunt, 3.3 asist ve 1.3 top çalma istatistikleri elde eden Meesseman, ödülünü FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'den aldı.



Ödül töreninde Emma Meesseman'ın ailesinden alınan mesajlar yayınlanırken, sarı lacivertli oyuncu duygusal anlar yaşadı. Meesseman, "Aile fertlerimi görünce duygulanmamak elde değil. Annemin mesajını gördüm. Konuşmak ve kendimi ifade edebilmek pekte mümkün değil. Aile hayattır." diye konuştu.



2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarının ardından üçüncü kez normal sezonun en iyi beşinde kendisine yer bulan Meesseman, "Çok iyi oyunculardan kurulu bir kadroya sahibiz. Takım içinde herkes birbirine galibiyetler almamız için yardımcı oluyorlar. Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum ve takımımızın gelişimine yardımcı olmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de forma giydiğim için gurur duyuyorum. Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren her şeyin benim için çok özel olduğunu söylemem gerekiyor. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkürler." dedi.



Sezonun en iyi beşinde Meesseman'ın yanı sıra yer alan bir diğer Fenerbahçe Alagöz Holding'li oyuncu ise Breanna Stewart oldu. Sarı lacivertli ekiple Final Four öncesinde 9 maçta süre bulan Birleşik Amerikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 20 sayı, 7.9 ribaunt, 2 asist ve 1.8 top çalma istatistikleri elde etmişti.



Stewart burada yaptığı konuşmada, "Sezon başında Birleşik Devletler Milli takımı ile birlikte Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye katıldım. Buradaki tüm takım arkadaşlarıma bu ödülü kazanmam da bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Kariyerime başladığımda özellikle Euroleague'de forma giymeyi kendime hedef olarak seçmiştim. Kadınlar basketbolunda Euroleague her sezon daha da gelişiyor ve gelişen bu organizasyonun parçalarından biri olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Sezonun en iyi beşinde yer alan diğer oyuncular ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Chelsea Gray, USK Prag'tan Alyssa Thomas ve Bourges Basket'ten Yvonne Anderson oldu.



Fenerbahçe Alagöz Holding'in Ukraynalı yıldızı Alina Iagupova ise normal sezonun en iyi ikinci beşine seçildi. Sarı lacivertli oyuncu, Final Four maçlarına kadar Fenerbahçe Alagöz Holding forması ile çıktığı 12 maçta 12.4 sayı, 4.8 ribaunt, 4 asist ve 2.3 top çalma istatistikleri elde etmişti. Alina Iagupova'nın grup aşamasında Polkowıce'yi Metro Enerji Salonu'nda konuk ettiğimiz maçta Emma Meesseman'a yaptığı asist ise sezonun en iyi asisti seçildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ