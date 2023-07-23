Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci gün bitti

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası E, F ve G gruplarında oynanan birer maçla sürdü.



Günün ilk maçında G Grubu'nda İsveç, Güney Afrika'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve organizasyona 3 puanla başladı.



E Grubu'nda Hollanda, Portekiz'i ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.



Günün son maçında ise F Grubu'nda Fransa ile Jamaika karşı karşıya geldi. Müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.



