Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci gün bitti

Kadınlar Dünya Kupası'na 3 maçla devam edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci gün bitti
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23 Temmuz 2023 16:17
FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası E, F ve G gruplarında oynanan birer maçla sürdü.

Günün ilk maçında G Grubu'nda İsveç, Güney Afrika'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve organizasyona 3 puanla başladı.

E Grubu'nda Hollanda, Portekiz'i ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Günün son maçında ise F Grubu'nda Fransa ile Jamaika karşı karşıya geldi. Müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.

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