Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya yarı finalde

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Avustralya penaltı atışları sonrasında 7-6 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya yarı finalde
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12 Ağustos 2023 15:32
FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında ev sahiplerinden Avustralya ile Fransa karşı karşıya geldi. Brisbane Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süre ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle sona erince turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi.

Fransa'da Diani, Renard, Le Sommer, Geyoro, Karchaoui, Lakrar, penaltı atışlarını gole çevirdi. Bacha, Foord, Perisset, Dali ve Becho ise penaltı atışlarından faydalanamadı.

Avustralya'da Foord, Kerr,  Fowler, Gorry, Yallop, Carpenter ve Vine penaltı atışlarında hata yapmazken; Catley, kaleci Arnold ve Hunt ise penaltı atışlarını gole çeviremedi. Penaltılar sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran Avustralya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

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