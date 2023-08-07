Kadınlar Dünya Kupası'nda 2 çeyrek finalist belli oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Avustralya çeyrek final aşamasına yükselmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Dünya Kupası'nda 2 çeyrek finalist belli oldu
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07 Ağustos 2023 16:35
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Avustralya çeyrek finale çıktı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

2019'daki turnuvanın yarı finalisti İngiltere ile Nijerya arasındaki mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İngiltere, şampiyonada peş peşe 5. kez son 8 takım arasına girdi.

Diğer karşılaşmada ise ev sahibi Avustralya, Danimarka'yı Foord'un 29 ve Raso'nun 70. dakikadaki golleriyle 2-0 yenerek tur atladı.

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