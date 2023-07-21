Kadınlar Dünya Kupası devam ediyor

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.



Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak olan kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda ikinci gün maçları tamamlandı.



A Grubu maçında İsviçre, Filipinler'i 2-0 mağlup ederken, B Grubu maçında daNijerya ile Kanada golsüz berabere kaldı.



Günün son maçında ise C Grubu'nda İspanya, Kosta Rika'yı 3-0 yendi.



Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, son 16 turundan başlayarak finale kadar devam eden eleme maçlarının ardından kupayı kazanmaya çalışacak.



