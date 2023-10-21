Kadınlar derbisinde Beşiktaş farka gitti!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment, konuk ettiği Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kadınlar derbisinde Beşiktaş farka gitti!
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21 Ekim 2023 15:01
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u konuk etti.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 6-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Vivian Ikechukwu, 8. dakikada Sofia Alvarez, 11 ile 62. dakikalarda Opa Clement Tukumbuke, 85. dakikada Elif Keskin ve 90+4'te Beyza Kara kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 46. dakikada Mfwamba Balongo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti. Ligde 5. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş, Ataşehir Belediye Spor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

 

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