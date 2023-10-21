Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u konuk etti.



Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 6-1 kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Vivian Ikechukwu, 8. dakikada Sofia Alvarez, 11 ile 62. dakikalarda Opa Clement Tukumbuke, 85. dakikada Elif Keskin ve 90+4'te Beyza Kara kaydetti.



Trabzonspor'un tek golü ise 46. dakikada Mfwamba Balongo'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti. Ligde 5. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.



Gelecek hafta Beşiktaş, Ataşehir Belediye Spor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.







