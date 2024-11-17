Kadınlar derbisi sonrası gerginlik!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş United Payment maçının ardından gerginlik yaşandı.
İki takım futbolcuları arasında kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından görevliler de oyun alanı içerisine girerek futbolcuların arasında girdi ve tansiyon düştü.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazanmıştı.
İki takım futbolcuları arasında kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından görevliler de oyun alanı içerisine girerek futbolcuların arasında girdi ve tansiyon düştü.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazanmıştı.