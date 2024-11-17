Kadınlar derbisi sonrası gerginlik!

Kadınlar Futbol Ligi'ndeki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası gerginlik yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kadınlar derbisi sonrası gerginlik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2024 16:17
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş United Payment maçının ardından gerginlik yaşandı.

İki takım futbolcuları arasında kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından görevliler de oyun alanı içerisine girerek futbolcuların arasında girdi ve tansiyon düştü.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery