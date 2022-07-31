Kadınlar Copa America'da şampiyon belli oldu

Kolombiya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Copa America finalinde şampiyon Brezilya Kadın Milli Futbol Takımı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kadınlar Copa America'da şampiyon belli oldu
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31 Temmuz 2022 15:57
2022 Kadınlar Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı 1-0 mağlup eden Brezilya, şampiyon oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen turnuvanın finalinde, Brezilya ile Kolombiya karşılaştı. Kolombiya'nın Bucaramanga kentindeki Alfonso Lopez Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya, 39. dakikada penaltıdan Debinha'nın golüyle 1-0 kazandı.

Üst üste 4. kez kupaya uzanan Brezilya, toplamda ise 8. şampiyonluğuna ulaştı. Brezilya'yı çalıştıran Pia Sundhage ise bu organizasyondan zaferle ayrılan ilk kadın teknik direktör oldu.

Şampiyon Brezilya, 1,5 milyon dolar, ikinci Kolombiya ise 500 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

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