Kadınlar Challenger Kupası'nda İzmir farkı

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Büyük Britanya temsilcisi Otter Swimming Club'ı 19-4 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Challenger Kupası'nda İzmir farkı
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08 Aralık 2024 14:23
İstanbul'da oynanan grup maçlarında son müsabakasına çıkan İzmir Büyükşehir Belediyespor, grubunu lider tamamladı.

NAMAĞLUP LİDER

İlk periyodu 6-1, ikinci periyodu 12-1 önde tamamlayan İzmir ekibi, son periyoda 16-2 önde girdi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 19-4 galip ayrılarak üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

Gruptaki ilk maçında Galatasaray'ı 12-10, ikinci maçında ise Jadran Split'i 12-9 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselmeyi garantileyen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Otter Swimming Club'ı da 19-4'lük skorla geçerek grup maçlarını lider tamamladı.

İzmir ekibinde Kübra Kuş 7, Danijela Erkman Jackovich de 6 sayı kaydetti.

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