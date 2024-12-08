Kadınlar Challenger Kupası'nda İzmir farkı

İstanbul'da oynanan grup maçlarında son müsabakasına çıkan İzmir Büyükşehir Belediyespor, grubunu lider tamamladı.
NAMAĞLUP LİDER
İlk periyodu 6-1, ikinci periyodu 12-1 önde tamamlayan İzmir ekibi, son periyoda 16-2 önde girdi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 19-4 galip ayrılarak üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.
Gruptaki ilk maçında Galatasaray'ı 12-10, ikinci maçında ise Jadran Split'i 12-9 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselmeyi garantileyen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Otter Swimming Club'ı da 19-4'lük skorla geçerek grup maçlarını lider tamamladı.
İzmir ekibinde Kübra Kuş 7, Danijela Erkman Jackovich de 6 sayı kaydetti.
NAMAĞLUP LİDER
İlk periyodu 6-1, ikinci periyodu 12-1 önde tamamlayan İzmir ekibi, son periyoda 16-2 önde girdi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 19-4 galip ayrılarak üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.
Gruptaki ilk maçında Galatasaray'ı 12-10, ikinci maçında ise Jadran Split'i 12-9 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselmeyi garantileyen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Otter Swimming Club'ı da 19-4'lük skorla geçerek grup maçlarını lider tamamladı.
İzmir ekibinde Kübra Kuş 7, Danijela Erkman Jackovich de 6 sayı kaydetti.