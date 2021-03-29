Kadınlar BSL'de çeyrek final devam edecek

Play-off çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları 30 Mart Salı ve 31 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadınlar BSL'de çeyrek final devam edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2021 12:37
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ikinci karşılaşmalar salı günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Play-off ilk maçlarının ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-64 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo, OGM Ormanspor'u 71-68 mağlup eden Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 64-51'lik skorla geçen Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 76-61 yenen Nesibe Aydın, seride 1-0 öne geçti.

Çeyrek final serisinin ikinci maçları yarın ve 31 Mart Çarşamba günü oynanacak. Gerekmesi durumunda üçüncü karşılaşmalar 2-3 Nisan'da yapılacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off ikinci maçlarının programı şöyle:

30 Mart Salı:

13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)

31 Mart Çarşamba:

14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)

16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.