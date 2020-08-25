Kadınlar basketbolda ilk hafta derbi var

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
Kadınlar basketbolda ilk hafta derbi var
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25 Ağustos 2020 13:25
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 

Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı.

Yeni sezonun 3 Ekim'de başlayacağı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şöyle: 

Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray

OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor

Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi 

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ

Beşiktaş (Bay)




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