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Kadınlar basketbolda dev derbi! Galatasaray- Fenerbahçe..

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek

Kaynak: AA
Kadınlar basketbolda dev derbi! Galatasaray- Fenerbahçe..
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27 Ocak 2019 10:12
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Derbide ev sahibi konumundaki Galatasaray, ligde 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 12 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertli takım 77-60 kazanmıştı.

 

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