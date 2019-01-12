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Kadınlar basketbolda derbi heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray, 13 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek

Kaynak: AA
Kadınlar basketbolda derbi heyecanı
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12 Ocak 2019 10:14
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 13 Ocak Pazar günü derbide karşı karşıya gelecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 8 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray, haftaya averajla 6. sırada girdi. Oynadığı maçların 6'sını kazanıp, 7'sini kaybeden Beşiktaş ise averajla 8. sırada haftaya başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, 91-77'lik skorla kazandı.

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