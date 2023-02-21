Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Nilay Aydoğan'ın ismiyle oynanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun kalan bölümü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ismiyle oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalan haftaların '2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir." denildi.



Açıklamada, Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen ve babaannesini ziyaret etmek için gittiği memleketi Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Nilay Aydoğan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.





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