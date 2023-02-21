Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Nilay Aydoğan'ın ismiyle oynanacak

TBF, ligin kalan bölümünün "2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Nilay Aydoğan'ın ismiyle oynanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2023 11:38
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun kalan bölümü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ismiyle oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalan haftaların '2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir." denildi.

Açıklamada, Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen ve babaannesini ziyaret etmek için gittiği memleketi Malatya'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Nilay Aydoğan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ