Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 34 maçın tamamını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. https://t.co/csqr2bel45 pic.twitter.com/vsfosuerjT



— Sporx (@sporx) May 11, 2021

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 71-56 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyon oldu.Normal sezon ve play-off dahil bu yıl ligde oynadığı toplam 34 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine seride 3-0 üstünlük kurdu ve 15. lig şampiyonluğunu ilan etti.Derbi maça üç sayılık basketlerle oldukça etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikayı 13-7 önde geçti. McBride ve Iagupova'nın skor yükünü çektiği sarı-lacivertlilere Galatasaray savunmada karşılık veremedi. Konuk ekip farkı 9. dakikada 14 sayıya çıkardı: 13-27. Sarı-kırmızılılar boyalı alandan sayılar bulsa da Fenerbahçe Öznur Kablo, birinci çeyreği 27-17 üstün tamamladı.İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. Galatasaray, hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında Pelin Derya Bilgiç'in pota altı sayılarıyla 15. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 25-31. Çeyreğin ikinci bölümünde Iagupova ile basketler bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 28-39.İkinci yarıya hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla iyi bir başlangıç yaparak başlayan ve farkı iyice açan sarı-lacivertliler, final periyoduna 58-42 önde gitti.Oyundan düşen Galatasaray karşısında kolay sayılar bularak üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Öznur Kablo, derbi maçı 71-56 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.Derbi karşılaşmasını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise kendisine ayrılan locadan takip etti.Sinan ErdemMehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Tolga EdisPelin Derya Bilgiç 9, Prints 12, Sude Yılmaz 2, Steinberga 2, Holingsvorth 17, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Cansu Köksal, Russell 9, HruscakovaOlcay Çakır Turgut, Iagupova 18, McBride 23, Sabally 9, Stokes 8, Thomas 8, Tuğçe Canıtez 517-2728-3942-58