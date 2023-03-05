Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta müsabakaları 6 Mart Pazartesi günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor
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05 Mart 2023 15:39
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçları 6 Mart Pazartesi yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.30 Rize Belediyespor-Beşiktaş (Rize Yenişehir)

15.00 Emlak Konut-Bursa Uludağ Basketbol (Başakşehir)

16.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)

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