Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçları 6 Mart Pazartesi yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.30 Rize Belediyespor-Beşiktaş (Rize Yenişehir)
15.00 Emlak Konut-Bursa Uludağ Basketbol (Başakşehir)
16.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
17.30 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.30 Rize Belediyespor-Beşiktaş (Rize Yenişehir)
15.00 Emlak Konut-Bursa Uludağ Basketbol (Başakşehir)
16.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
17.30 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)
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