Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanlı başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları perşembe günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanlı başlıyor
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13 Kasım 2024 12:35
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları perşembe günü oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın maç programı şöyle:

17.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-OGM Ormanspor (Bodrum)

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Emlak Konut-Danilos Pizza (Başakşehir)

18.30 ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)

20.00 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Fibabanka)

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