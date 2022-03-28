Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı salı günü başlayacak.
Ligde salı ve 30 Mart Çarşamba günü oynanacak 7 müsabakanın programı şöyle:
29 Mart Salı:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Ankara)
17.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
19.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
30 Mart Çarşamba:
14.00 Antalya 07 Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
16.00 Hatayspor-Nesibe Aydın (Antakya)
17.00 Fenerbahçe Safiport-Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.30 BOTAŞ-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara DSİ)
Ligde salı ve 30 Mart Çarşamba günü oynanacak 7 müsabakanın programı şöyle:
29 Mart Salı:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Ankara)
17.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
19.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
30 Mart Çarşamba:
14.00 Antalya 07 Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
16.00 Hatayspor-Nesibe Aydın (Antakya)
17.00 Fenerbahçe Safiport-Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.30 BOTAŞ-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara DSİ)