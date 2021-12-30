Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 31 Aralık Cuma günü oynanacak iki müsabakayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lige 12. hafta maçlarının programı şöyle:
31 Aralık Cuma:
13.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Safiport (Ankara DSİ)
13.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
2 Ocak Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Hatayspor (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Antalya 07 Basketbol (Akatlar Spor Kompleksi)
3 Ocak Pazartesi:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lige 12. hafta maçlarının programı şöyle:
31 Aralık Cuma:
13.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Safiport (Ankara DSİ)
13.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
2 Ocak Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Hatayspor (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Antalya 07 Basketbol (Akatlar Spor Kompleksi)
3 Ocak Pazartesi:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)