Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 31 Aralık Cuma günü oynanacak iki maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın programı
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30 Aralık 2021 15:59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 31 Aralık Cuma günü oynanacak iki müsabakayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lige 12. hafta maçlarının programı şöyle:

31 Aralık Cuma: 

13.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Safiport (Ankara DSİ)

13.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

2 Ocak Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Hatayspor (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Antalya 07 Basketbol (Akatlar Spor Kompleksi)

3 Ocak Pazartesi:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

 


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