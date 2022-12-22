Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Haftanın ilk maçında BOTAŞ, cuma günü Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı
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22 Aralık 2022 13:17
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesi cuma günü tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12. haftanın programı şöyle:

Cuma:

13.00 BOTAŞ-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

24 Aralık Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Rize Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)

16.00 Emlak Konut-Beşiktaş (Başakşehir Spor Kompleksi)

25 Aralık Pazar:

15.30 Nesibe Aydın-Antalya Toroslar Basketbol (TOBB ETÜ)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

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