Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi başlıyor

Tarsus Belediyesi'nin ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne (TKBL) çıkacak takımın belli olacağı final serisi yarın başlayacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmit Belediyespor ile Alanya Belediyespor Antalya Güneşi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde bir üst lige çıkmak için mücadele edecek.



Seride üç galibiyete ulaşan ekip, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.



Kocaeli'de başlayacak serinin programı şöyle:



9 Mayıs Çarşamba:



18.00 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)



12 Mayıs Cuma:



18.00 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)



16 Mayıs Salı:



18.00 Alanya Belediyespor Antalya Güneşi-İzmit Belediyespor (Alanya 75.Yıl)





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