Kadınlar Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi maçta Cuma günü Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Safiport karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı!
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04 Kasım 2021 11:53
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Ligde derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Safiport, Cuma günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 4. haftanın müsabaka programı şöyle:

5 Kasım Cuma

13.30 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Safiport (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

6 Kasım Cumartesi:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray (Servet Tazegül)

14.00 OGM Ormanspor-Elazığ İl Özel İdare (M.Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatayspor-BOTAŞ (Antakya)

16.00 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)


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