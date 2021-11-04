Kadınlar Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Cuma günü yapılacak 3 maçla başlayacak.



Ligde derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Safiport, Cuma günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaşacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 4. haftanın müsabaka programı şöyle:



5 Kasım Cuma



13.30 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



18.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Safiport (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



18.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



6 Kasım Cumartesi:



13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray (Servet Tazegül)



14.00 OGM Ormanspor-Elazığ İl Özel İdare (M.Sait Zarifoğlu)



14.00 Hatayspor-BOTAŞ (Antakya)



16.00 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)





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