Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta Salı günü oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11. haftanın programı şöyle:
28 Aralık Salı:
16.00 Hatayspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Antakya)
17.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Safiport (TOBB ETÜ)
18.00 BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ)
29 Aralık Çarşamba:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
15.00 Antalya 07 Basketbol-OGM Ormanspor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
17.00 Galatasaray-Elazığ İl Özel İdare (Şehit Mustafa Özel)
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Servet Tazegül)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11. haftanın programı şöyle:
28 Aralık Salı:
16.00 Hatayspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Antakya)
17.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Safiport (TOBB ETÜ)
18.00 BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ)
29 Aralık Çarşamba:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
15.00 Antalya 07 Basketbol-OGM Ormanspor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
17.00 Galatasaray-Elazığ İl Özel İdare (Şehit Mustafa Özel)
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Servet Tazegül)