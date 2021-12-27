Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta Salı günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta heyecanı
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27 Aralık 2021 12:54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta Salı günü oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11. haftanın programı şöyle:

28 Aralık Salı:

16.00 Hatayspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Antakya)

17.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Safiport (TOBB ETÜ)

18.00 BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ)

29 Aralık Çarşamba:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.00 Antalya 07 Basketbol-OGM Ormanspor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

17.00 Galatasaray-Elazığ İl Özel İdare (Şehit Mustafa Özel)

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Servet Tazegül)


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