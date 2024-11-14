Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini bulacak

Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, 4 Aralık Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini bulacak
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14 Kasım 2024 20:39
29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Aralık Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Kupa mücadelesinde ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet ile geçen sezonu ikinci sırada bitiren ve kupada final oynayan ÇBK Mersin, karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki final karşılaşması, 4 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

 

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