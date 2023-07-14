Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda ikincilik geldi

Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası finalinde Sırbistan'a kaybeden Voleybol Kadın Takımı turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda ikincilik geldi
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14 Temmuz 2023 20:35
19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'a 3-2 yenildi ve ikinci oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonun finalinde milli takım Sırbistan'la karşılaştı.

Rakibine 22-25, 25-19, 25-19, 22-25 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Sırbistan ise Balkan şampiyonu oldu.

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