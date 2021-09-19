Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyon Aydın Büyükşehir!

Kadınlar Balkan Kupası finalinde Sırbistan ekibi OK Jedinstvo'yu 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor, organizasyonu şampiyon tamamladı.



Aydın ekibi bu sonuçla, CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılmaya da hak kazandı.



Aydın Büyükşehir Belediyespor takımına kupası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz ile Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından verildi.



Öte yandan, kupanın üçüncülük maçında ise Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005, Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.



