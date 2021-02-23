Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ve final programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonui Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ve final programını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ve final programı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2021 16:00
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ve final programı açıklandı. 

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,  yarı final maçları 8 Mart, final karşılaşması ise 9 Mart'ta oynanacak. 

Program şu şekilde:

Yarı final (8 Mart Pazartesi)

15.00 - VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Burhan Felek Vestel)

20.15 - Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (TVF Burhan Felek Vestel)

Final (9 Mart Salı)

19.00 - 1. maçın galibi- 2. maçın galibi (TVF Burhan Felek Vestel)

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için