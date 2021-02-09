Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final heyecanı, 10 Şubat salı günü yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı kupada çeyrek final heyecanı şöyle:
10 Şubat Salı:
13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzey Boru
14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor
15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT
11 Şubat Perşembe:
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı kupada çeyrek final heyecanı şöyle:
10 Şubat Salı:
13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzey Boru
14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor
15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT
11 Şubat Perşembe:
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları