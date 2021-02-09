Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final heyecanı, 10 Şubat salı günü yapılacak karşılaşmalarla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor
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09 Şubat 2021 14:22
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final heyecanı, 10 Şubat salı günü yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı kupada çeyrek final heyecanı şöyle:

10 Şubat Salı:

13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzey Boru

14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor

15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT

11 Şubat Perşembe:

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları



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