Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı

Turnuvada Belarus, Fransa, Sırbistan ve Belçika yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı
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24 Haziran 2021 01:01
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale kalan takımlar belli oldu.

Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvanın çeyrek final maçları sona erdi.

Rakiplerini mağlup eden Belarus, Fransa, Sırbistan ve Belçika yarı finale kalan takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Belarus-İsveç: 58-46

Fransa-Bosna Hersek: 80-67

Sırbistan-İspanya: 71-64

Belçika-Rusya: 85-83

Organizasyonda yarı final, 5'incilik ve 6'ncılık maçları, 26 Haziran Cumartesi oynanacak. Yarı finalde Belarus-Fransa ve Sırbistan-Belçika, 5'incilik ile 6'ncılık mücadelelerinde ise İsveç-Bosna Hersek, İspanya-Rusya maçları yapılacak.


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