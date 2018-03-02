Kadınlar Avrupa Açık Judo Kupası başlıyor

Kadınlar Avrupa Açık Judo Kupası, Cumartesi günü Polonya'da başlayacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Varşova'da iki gün sürecek müsabakalarda, Türkiye'yi 4 sıklette 7 sporcunun temsil edeceği bildirildi.
24 ülkeden, 183 judocunun katılacağı turnuvada sıkletlerinde tatamiye çıkacak Türk sporcular şöyle:
3 Mart Cumartesi:
48 kilo: Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç, Gülkader Şentürk
52 kilo: İrem Korkmaz, Damla Çalışkan
57 kilo: Tuğba Zehir
4 Mart Pazar:
+78 kilo: Kübranur Esir
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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Varşova'da iki gün sürecek müsabakalarda, Türkiye'yi 4 sıklette 7 sporcunun temsil edeceği bildirildi.
24 ülkeden, 183 judocunun katılacağı turnuvada sıkletlerinde tatamiye çıkacak Türk sporcular şöyle:
3 Mart Cumartesi:
48 kilo: Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç, Gülkader Şentürk
52 kilo: İrem Korkmaz, Damla Çalışkan
57 kilo: Tuğba Zehir
4 Mart Pazar:
+78 kilo: Kübranur Esir
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın