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Kadınlar Avrupa Açık Judo Kupası başlıyor

Kadınlar Avrupa Açık Judo Kupası'nda Türkiye'yi 4 sıklette 7 sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA
Kadınlar Avrupa Açık Judo Kupası başlıyor
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02 Mart 2018 15:34
Kadınlar Avrupa Açık Judo Kupası, Cumartesi günü Polonya'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Varşova'da iki gün sürecek müsabakalarda, Türkiye'yi 4 sıklette 7 sporcunun temsil edeceği bildirildi.

24 ülkeden, 183 judocunun katılacağı turnuvada sıkletlerinde tatamiye çıkacak Türk sporcular şöyle:

3 Mart Cumartesi:

48 kilo: Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç, Gülkader Şentürk

52 kilo: İrem Korkmaz, Damla Çalışkan

57 kilo: Tuğba Zehir

4 Mart Pazar:

+78 kilo: Kübranur Esir

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