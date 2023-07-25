Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'de rakibimiz belirlendi!

Şampiyon ülkenin bir üst klasmana yükseleceği Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'de, Türkiye ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'de rakibimiz belirlendi!
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25 Temmuz 2023 15:47
Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bugün başlayacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'teki ilk maçında bugün TSİ 19.00'da ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.

Türkiye, Hırvatistan, Cebelitarık ve İsviçre'nin yer aldığı organizasyon sonunda birinci olan takım. 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

A Milli Kadın Hokey Takımı'nda yer alan sporcular şunlar:

"Sinem Yalçın, Kübra Güzelal, Tuğçe Şahiner, Merve Aslan, Emine Bahçivan, Perihan Çınar, Zeliha Kendir, Fatma Songül Gültekin, Yeter Çelik, Ceyda Korkmaz, Aleyna Başbuğ, İlayda Taşkıran, Gülcan Paksoy, Fatma Ciğerli, Gamze Zor, Sude Nur Kurt, Buse Badur ve Fatmanur Çil."

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