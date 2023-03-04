Kadınlar 800 metrede finalistler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 800 metrede finale yükselen sporcular belirlendi.
Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar 800 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.
Son dünya ve olimpiyat ikincisi Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson, 2.00.05 ile en hızlı isim olarak final biletini aldı.
Finalde şu isimler yarışacak:
Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar 800 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.
Son dünya ve olimpiyat ikincisi Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson, 2.00.05 ile en hızlı isim olarak final biletini aldı.
Finalde şu isimler yarışacak:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Büyük Britanya
|Keely Hodgkinson
|2.00.05
|2
|İsviçre
|Audrey Werro
|2.01.19
|3
|İspanya
|Lorea Ibarzabal
|2.01.25
|4
|Fransa
|Agnes Raharolahy
|2.01.31
|5
|Almanya
|Majtie Kolberg
|2.01.49
|6
|Slovenya
|Anita Horvat
|2.03.11
|7
|İsviçre
|Lore Hoffmann
|2.03.19
|8
|İtalya
|Eloisa Coiro
|2.03.31
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