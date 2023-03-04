Kadınlar 800 metrede finalistler belli oldu

ÜLKE SPORCU DERECE 1 Büyük Britanya Keely Hodgkinson 2.00.05 2 İsviçre Audrey Werro 2.01.19 3 İspanya Lorea Ibarzabal 2.01.25 4 Fransa Agnes Raharolahy 2.01.31 5 Almanya Majtie Kolberg 2.01.49 6 Slovenya Anita Horvat 2.03.11 7 İsviçre Lore Hoffmann 2.03.19 8 İtalya Eloisa Coiro 2.03.31





2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 800 metrede finale yükselen sporcular belirlendi.Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar 800 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.Son dünya ve olimpiyat ikincisi Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson, 2.00.05 ile en hızlı isim olarak final biletini aldı.Finalde şu isimler yarışacak: