Kadınlar 60 metre engellide finale yükselen isimler belli oldu

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre engellide finale kalan sporcular belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar 60 metre engellide finale yükselen isimler belli oldu
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05 Mart 2023 15:27
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde kadınlar 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.

İki seri halinde koşulan yarışta ilk 4'e giren 8 sporcu, finale yükseldi.

Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle;



  ÜLKE SPORCU DERECE
1 Finlandiya Reetta Hurske 7.85
2 Fransa Laeticia Bapte 7.91
3 Hollanda Nadine Visser 7.93
4 Danimarka Mette Graversgaard 7.94
5 İsviçre Ditaji Kambundji 7.97
6 İrlanda Sarah Lavin 7.99
7 Macaristan Greta Kerekes 8.00
8 Hollanda Maayke Tjin-A-Lim 8.02
 

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