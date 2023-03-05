Kadınlar 60 metre engellide finale yükselen isimler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde kadınlar 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.
İki seri halinde koşulan yarışta ilk 4'e giren 8 sporcu, finale yükseldi.
Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle;
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde kadınlar 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.
İki seri halinde koşulan yarışta ilk 4'e giren 8 sporcu, finale yükseldi.
Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle;
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Finlandiya
|Reetta Hurske
|7.85
|2
|Fransa
|Laeticia Bapte
|7.91
|3
|Hollanda
|Nadine Visser
|7.93
|4
|Danimarka
|Mette Graversgaard
|7.94
|5
|İsviçre
|Ditaji Kambundji
|7.97
|6
|İrlanda
|Sarah Lavin
|7.99
|7
|Macaristan
|Greta Kerekes
|8.00
|8
|Hollanda
|Maayke Tjin-A-Lim
|8.02
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