Kadınlar 3. Lig'de tarihi skor: 26-0

TFF Kadınlar 3'üncü Lig 5'inci Grup'ta mücadele eden Dörtyol Belediyespor, Hatay Dumlupınarspor'u 26-0 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kadınlar 3. Lig'de tarihi skor: 26-0
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28 Ocak 2024 14:18
Son güncelleme 28 Ocak 2024 14:25
TFF Kadınlar 3'üncü Lig 5'inci Grup takımlarından Dörtyol Belediyespor, farklı skorlarına bir yenisini daha ekledi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Kilis Öncüpınarspor'u 7-1 mağlup eden, Aydın Fatih Kahveci'nin çalıştırdığı Dörtyol Belediyespor, ikinci haftada Hatay Dumlupınarspor ile karşı karşıya geldi.

Lara Çobanoğlu, Ezgi Sönmez ile Rümeysa Urhan'ın yönettiği maçta Dörtyol Belediyespor, rakibini 26-0 yendi. Dörtyol Belediyespor'un gollerini, Sudenaz Sanga (6), Nilsu Aybek (5), Fevziye Merve Yavum (4), Mevsim Ocak (4), Simay İskenderun (4), Eylül Krmit (1), Elif Suğra Bayar (1) ve Cemre Tuana Güven (1) kaydetti.
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