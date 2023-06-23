Kadınlar 2. Lig play-off final programı açıklandı

Futbolda Kadınlar 2. Lig play-off final programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar 2. Lig play-off final programı açıklandı
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23 Haziran 2023 00:46
 Kadınlar 1. Ligi'ne yükselecek ekiplerin belirleneceği Kadınlar 2. Ligi play-off final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, tarafsız sahada oynanacak tek maçlı final müsabakasında kazanan ekip bir üst lige yükselmeyi başaracak.

Kadınlar 2. Ligi play-off maç programı şu şekilde:

25 Haziran Pazar:

14.00 1955 Batman Belediyespor-Konya İdmanyurduspor (Pursaklar Saray)

14.00 Telsiz Spor-Konyaaltı Gençlik ve Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

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