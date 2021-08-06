Kadınlar 1500 metrede olimpiyat rekoru geldi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 1500 metre yarışında Kenyalı Faith Kipyegon, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.



Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan kadınlar 1500 metre yarışını 3.53.11'lik derecesiyle ilk sırada geçen Kenyalı Faith Kipyegon, altın madalya kazandı. 27 yaşındaki atlet, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da kürsünün zirvesine çıktı.



3.54.50'lik derecesiyle ikinci olan Büyük Britanyalı Laura Muir gümüş, 3.55.86 koşan Hollandalı Sifan Hassan bronz madalya aldı.



5000 metrede altın madalya alan Hassan, Tokyo 2020'deki madalya sayısını 2'ye çıkardı. 28 yaşındaki atletin toplamdaki olimpiyat madalya sayısı da 2 altın, 1 bronz oldu.



33 yıllık rekoru kırdı



Kenyalı Kipyegon, Tokyo 2020'deki derecesiyle 33 yıldır kırılamayan olimpiyat rekorunu da ele geçirdi.



1988 Seul Olimpiyat Oyunları'nda Romanyalı Paula Ivan'ın 3.53.96'lık derecesini Tokyo'da geçen Kipyegon, altın madalyanın yanı sıra yeni rekorun da sahibi oldu.



