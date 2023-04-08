Kadınlar 1. Lig yarı final etabı başladı

Voleybol Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da başladı.
Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Göztepe: 2 - Muratpaşa Belediyespor: 3
Karayolları: 1 - Beşiktaş Ceylan: 3
2. Grup:
Adam Voleybol: 3 - Bahçelievler Belediyespor: 1
Edremit Belediyespor Altınoluk: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1
Yarı final maçlarının yarınki programı ise şu şekilde:
1. Grup:
12.00 Muratpaşa Belediyespor - Karayolları
14.00 Beşiktaş Ceylan - Göztepe
2. Grup:
16.30 Bahçelievler Belediyespor-Edremit Belediyespor Altınoluk
18.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adam Voleybol
Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Göztepe: 2 - Muratpaşa Belediyespor: 3
Karayolları: 1 - Beşiktaş Ceylan: 3
2. Grup:
Adam Voleybol: 3 - Bahçelievler Belediyespor: 1
Edremit Belediyespor Altınoluk: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1
Yarı final maçlarının yarınki programı ise şu şekilde:
1. Grup:
12.00 Muratpaşa Belediyespor - Karayolları
14.00 Beşiktaş Ceylan - Göztepe
2. Grup:
16.30 Bahçelievler Belediyespor-Edremit Belediyespor Altınoluk
18.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adam Voleybol
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