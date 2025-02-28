Kadın yöneticilerin azlığına dikkati çeken 16 kadın, futbol kulübü kurdu

İzmir'in Urla ilçesinde futbolu çok seven Rana Özdemir ve değişik mesleklerden 15 kadın arkadaşı, futbol kulübü kurdu.



Urla'da yaşayan Rana Özdemir, Güzelbahçe ilçesindeki bir futbol kulübünün yöneticiliğini yapan eşi sayesinde futbola ilgi duymaya başladı.



Tribünlerden yaklaşık 6 yıldır maçları takip eden Rana Özdemir, futbol kulüplerinde kadın yöneticilerin az olduğunu fark etti ve ilgili kadın arkadaşlarıyla bu durumu değiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl aralık ayında kulüp kurdu.



Kulübe kızının adını veren Özdemir, gönüllü futbolcuları da takımda buluşturdu.



Hanzadespor, kadın yöneticileri ve erkek sporcularıyla İzmir 2. Amatör Lig 12 Grup'ta mücadele edecek.



Pazar günü ilk lig maçına çıkacak Hanzadespor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.



"Herkes gönüllü "



Kulübün başkanı, muhasebeci Rana Özdemir AA muhabirine, yönetimde yer alan kadınların tamamının antrenör eşleri ya da futbol okulunda eğitim alan çocukları dolayısıyla futbolun içinde olduğunu söyledi.



Yönetimde ev hanımı, kuaför, terzi kadınların olduğunu aktaran Özdemir, "Hafta sonu tüm ekip tribündeyiz. Antrenmanlara da gelmeye çalışıyorum. Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek. 40 kişilik oyuncu grubumuz var. 11 yaş altı takımımız da başladı. A takımdaki oyuncuları tanıyordum, bu işe başlayınca 'abla ben de geliyorum' dediler. Futbolcularımız, yönetimimiz, bir anda oluştu. Bu bir ekip işi. Herkes severek, gönüllü yanımda. Hep gönüllü, arayıp geldiler. Transferlerimiz de devam ediyor." diye konuştu.



Kadınların futbolun içinde olmasının olumlu yanlarını gördüklerini dile getiren Özdemir, "Kadınlar ve çocuklar olunca tribünler daha seviyeli oluyor. Dikkat ediyorlar." dedi.



"Kadınların nezaketinin de sahalarda olmasını istiyoruz"



Yöneticilerden Birben Yontar da kafe işlettiğini, oğlu oynadığı için 5-6 yıldır futbol takip ettiğini söyledi.



Kadınların yeşil sahalarda yönetici olarak yer almasının garipsendiğini anlatan Yontar, birçok kişinin futbolu "erkek işi" gördüğünü ifade etti.



Yontar, kadın futbolcular gibi kadın yöneticilerin de olması gerektiğini vurgulayarak "Yönetimin kadınlarından olmasını özellikle tercih ettik. Kadınların nezaketinin de sahalarda olmasını istiyoruz." dedi.



Yöneticilerden muhasebeci Elvan Kalındamar ise eşinin antrenörlük yaptığını, bu nedenle futbola aşina olduğunu kaydetti.



Takımdaki erkeklerin düşünceleri



Takımın teknik direktörü Erhan Daşdelen, "Türk kadınının gücünü Hanzadespor olarak sahalara yansıtmak istediklerini" dile getirdi.



Daşdelen, "Bizim için de bir ilk oluyor. Sahalarda da güzel bir görüntü vereceğimize inanıyorum. Futbol denilince akla erkekler geliyor ama bunun yıkılması gerekiyor. Çok fazla kavga oluyor. Bunların yıkılması için bir ilki gerçekleştireceğiz." dedi.



Takım kaptanı Erdi Yılmaz, takımın parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "İnşallah sonu şampiyonluk olacak. Kadın yöneticilerin davranışları daha yakın ve naif oluyorlar. Kalabalık bir erkek grubunda olduğumuz için bizim için de daha iyi oldu." ifadelerini kulandı.



Oyunculardan Yiğit Yıldırır ise kadın yöneticilerin çok ilgili olduğunu ve aile ortamı sağlandığını anlattı.



