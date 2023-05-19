Kadın yelkencilerden Cumhuriyet'in 100'üncü yılı seyri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadın yelkenciler, "100. Yıl Cumhuriyet Seyirleri" başlıklı projelerinin 44 gün sürmesi planlanan birinci etabı için yola çıktı.



Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren sekiz kişilik ekip, "Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle Milta Bodrum Marina'dan uğurlandı.



Neşe Hasipek'in kaptanlığını yaptığı ekibi uğurlamaya denizciler ve arkadaşları ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.



Kaptan Hasipek, gazetecilere, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında iki rotada seyir yapacakları söyledi.



Beş yıldır değişik dönemlerde teknelerinde misafir ettikleri üniversiteli kız öğrencilerin de seyre katılacağını belirten Hasipek, "Hedefimiz denizlerimizde yüzüncü yıla yakışan seyirler yapmak istiyoruz. Bodrum'dan yola çıkacağız. İstanbul ve Karadeniz'in batısına gideceğiz. Daha önce Karadeniz'in doğusuna gitmiştik. Oradan Saros Körfezi ve aşağı ineceğiz. Daha fazla kadıma ulaşmayı, denizlerde kadınların sesini duyurmayı amaçlıyoruz." dedi.



Hasipek, 100. Yıl Cumhuriyet Seyirleri'nin ikinci etabında ise 18 Ağustos'ta Bodrum'dan yola çıkıp 30 Ağustos'ta Kıbrıs'a ulaşarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasını orada yapmayı planladıklarını dile getirdi.



- 100. Yıl Cumhuriyet Seyirleri'nin birinci etabı



Sekiz kişilik ekiple başlayan yaklaşık 1400 millik yolculuğun tamamında, kaptan ile Ceyda Güleçyüz ve Demet Yasemin Atasever teknede bulunacak. Farklı limanlarda inenlerin yerine yeni isimler seyre katılacak. Ekip, 1 Temmuz'da tekrar Bodrum'da olmayı planlıyor.



"Deniz Tutkusu Seyirde" ilki 2017'de olmak üzere yurt dışını da kapsayan değişik rotalarda "barış" seyirleri yaptı. Ekip 2019'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında, "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" başlıklı projesi kapsamında Bodrum'dan Samsun'a yola çıkmıştı. Hopa'ya kadar uzan 70 günlük yolculuklarında, yaklaşık 2 bin 400 mil katedip yeniden Bodrum'a dönmüştü.



