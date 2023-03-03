Kadın voleybolunda Türk-İtalyan rekabeti

Türkiye'yi voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, tur atlamanın mutluluğunu yaşadı.



Kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları takımları Avrupa'da tur mücadelesine çıktı.



Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police takımını konuk etti. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Opet, ikinci maçı da 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu İtalya temsilcisi Carraro Imoco Conegliano ile karşılaşacak.



Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında VakıfBank, sahasında Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.



İlk maçı da set vermeden kazanan VakıfBank, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi oldu.



Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın Volley Mulhouse ekibini 3-0 yendi.



Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan ve yarı finale yükselen Türk Hava Yolları da diğer Türkiye temsilcileri gibi İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci karşısında final mücadelesi verecek.





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