Kadın voleybolunda heyecan başlıyor!

Kadın voleybolunda 2022-2023 sezonunda ilk resmi müsabakaların heyecanı, cuma günü başlayacak AXA Sigorta Kupa Voley'de yaşanacak.



Organizasyonun grup aşamasına 12 takım katılacak ve 3 farklı şehirde maçlar oynanacak.



Ankara'da oynanacak A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru, Sigorta Shop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor yer alacak. Bursa'daki B Grubu'nda Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ve İlbank, İzmir'in ev sahipliğindeki C Grubu'nda ise Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor mücadele edecek.



Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek. Geçen sezonu ilk 2 sırada bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet çeyrek finale doğrudan katılacak.



Kupada cuma gününün programı şöyle:



A Grubu (Ankara-Başkent Voleybol Salonu):



14.00 Kuzeyboru-Sigorta Shop



17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor



B Grubu (Bursa-Cengiz Göllü Spor Salonu):



14.00 Türk Hava Yolları-İlbank



16.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor



C Grubu (İzmir-Atatürk Voleybol Spor Salonu):



14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor



16.30 PTT-Sarıyer Belediyespor





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