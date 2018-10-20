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Kadın voleybolda Sırbistan Dünya Şampiyonu oldu

Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası finalinde Sırbistan, İtalya'yı 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Kadın voleybolda Sırbistan Dünya Şampiyonu oldu
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20 Ekim 2018 17:15
Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası finalinde Sırbistan, İtalya'yı 3-2 yendi.

Japonya'nın Yokohama kentinde oynanan final mücadelesinde Sırbistan ile İtalya karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 56 dakika süren maçta İtalya'yı 21-25, 25-14, 23-25, 25-19 ve 15-12'lik setlerle 3-2 yenen Sırbistan şampiyonluğa ulaştı.

Final maçı öncesindeki üçüncülük mücadelesinde ise Çin, Hollanda'yı 25-22, 25-19 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

 

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