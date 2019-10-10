  •  
    2019 yılında veda eden yıldızlarla çılgın bir 11!..
  •  
    Beşiktaş'a geri dönüş mesajı: "Çok mutluyum"
  •  
    Ve Musa için Süper Lig'e piyango gibi öneri geldi!
  •  
    Ne Messi, ne Neymar zirvede Max Kruse var
  •  
    G.Saray yeni Eboue'yi Tottenham'da buldu!..

Kadın voleybolda şampiyonluk zirvesi Eczacıbaşı'nın

Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluğu 16 kezle Eczacıbaşı kazandı. Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray ve Beşiktaş, ligde şampiyonluk elde edemedi.

Kaynak: AA
Kadın voleybolda şampiyonluk zirvesi Eczacıbaşı'nın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2019 13:14
Kadınlar voleybol liginde 36. sezon, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlayacak. 

"Vestel Venus Sultanlar Ligi" adıyla oynanmaya devam edecek deplasmanlı ligde şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu. 

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 defa kupayı müzesine götürdü. 

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

Eczacıbaşı'nın deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluğu bulunuyor. 

Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, ligde son 5 sezonda 3 şampiyonluk kazandı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının 3 (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de 2 (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı. VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 35 sezonun şampiyonları şunlar:

 Sezon Şampiyon 
 1984-1985 Eczacıbaşı 
 1985-1986 Eczacıbaşı 
 1986-1987 Eczacıbaşı 
 1987-1988 Eczacıbaşı 
 1988-1989 Eczacıbaşı 
 1989-1990 Emlak Bankası 
 1990-1991 Emlak Bankası 
 1991-1992 VakıfBank 
 1992-1993 Güneş Sigorta 
 1993-1994 Eczacıbaşı 
 1994-1995 Eczacıbaşı 
 1995-1996 Emlak Bankası 
 1996-1997 VakıfBank 
 1997-1998 VakıfBank 
 1998-1999 Eczacıbaşı 
 1999-2000 Eczacıbaşı 
 2000-2001 Eczacıbaşı 
 2001-2002 Eczacıbaşı 
 2002-2003 Eczacıbaşı 
 2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta 
 2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta 
 2005-2006 Eczacıbaşı 
 2006-2007 Eczacıbaşı 
 2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva 
 2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem 
 2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem 
 2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem 
 2011-2012 Eczacıbaşı VitrA 
 2012-2013 VakıfBank 
 2013-2014 VakıfBank 
 2014-2015 Fenerbahçe Grundig 
 2015-2016 VakıfBank 
 2016-2017 Fenerbahçe
 2017-2018 VakıfBank
 2018-2019 VakıfBank
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için