Kadın voleybolda final heyecanı

Ankara'da 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek2021-2022 AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Final Etabı'nın basın toplantısı yapıldı.



Ankara Volley Hotel'de düzenlenen toplantıya, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Tijana Boskovic, Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Türk Hava Yolları Takım Kaptanı Şeyma Ercan ve VakıfBank Takım Kaptanı Melis Gürkaynak katıldı.



Ahmet Göksu, yaptığı konuşmada Türkiye'nin voleybol ülkesi olduğunun, Kupa Volley'de mücadele eden takımların gücüyle bir kere daha ispatlandığını söyledi.



Misli.com Sultanlar Ligi'nin "dünyada bir numara" olduğunu vurgulayan Göksu, "Kupadaki 4 takım da bu ligin en üst seviyesinde, dünyada, her yerde, her zaman kendini kabul ettirecek seviyede. Voleybol kalitesi yüksek, bol heyecanlı karşılaşmalar bizi bekliyor. Takımlarımıza başarı diliyoruz." diye konuştu.



Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Tijana Boskovic, nisan ayının ilk günlerinden beri Kupa Volley için çalıştıklarını belirterek, "Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Son topa kadar mücadele edeceğiz." dedi.



Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, voleybol için çok güzel bir hafta sonu olacağını ifade ederek "Çalışmalar iyi gidiyor, eğleniyoruz. Eczacbaşı Dynavit iyi oynuyor, iyi oyuncuları var. Zor maç olacak ama kupa için buradayız. Adımızı finale yazdırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türk Hava Yolları Takım Kaptanı Şeyma Ercan, bütün takımların kupa için sonuna kadar savaşacağını ve yarı finalde karşılaşacakları VakfBank'a karşı "iyi savaşacaklarını" söyledi.



VakıfBank Takım Kaptanı Melis Gürkaynak ise kupada birbirine denk takımların mücadele edeceğini kaydederek "Hedefimiz kupayı kazanmak. Sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık. Bu hedefi gerçekleştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kaptanlar "kupa" ile fotoğraf çektirdi.



Kupa programı



TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki ilk yarı final maçında 15 Nisan Cuma günü saat 15.00'te VakıfBank ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.



Kupanın ikinci finalistini belirleyecek Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet karşılaşması ise saat 17.30'da başlayacak.



Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon, 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak final maçının sonucunda belli olacak.





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