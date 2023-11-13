Kadın voleybolda Avrupa mesaisi başlıyor

Türkiye'yi voleybolda 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ve Challenge Kupası'nda temsil eden 5 kulüp, maçlarını 14 Kasım Salı (yarın) ve 15-16 Kasım tarihlerinde yapacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Opet, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında, 14 Kasım Salı günü (yarın) TSİ 21.00'de deplasmanda Almanya'nın SC Potsdam takımına konuk olacak.



VakıfBank, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 15 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.00'de deplasmanda Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımıyla karşı karşıya gelecek.



Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında 16 Kasım Perşembe günü TSİ 21.00'de Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv takımıyla deplasmanda mücadele edecek.



Galatasaray Daikin, 2024 Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu rövanşı maçında 16 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de sahasında Finlandiya'nın Hameenlinna LR takımıyla mücadele edecek. İlk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekibin bu maçtan alacağı her türlü galibiyet ya da kazanacağı iki set tur atlamasına yetecek.



Nilüfer Belediyespor, 2024 Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında 15 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de sahasında Hırvatistan'ın Marina Kastela takımını ağırlayacak. İlk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Nilüfer Belediyespor'un alacağı galibiyet ya da kazanacağı 2 set, turu atlamasını sağlayacak.





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