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Kadın voleybolcuların Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belirlendi.

Kaynak: AA
Kadın voleybolcuların Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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24 Ekim 2018 13:59
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, ligin ilk haftasında Sırbistan, Hollanda ve Güney Kore'yle, ikinci haftada Almanya, Japonya ve Rusya'yla, üçüncü haftada Tayland, Bulgaristan ve Dominik Cumhuriyeti'yle, dördüncü haftada Çin, ABD ve Polonya'yla, beşinci haftada ise Belçika, İtalya ve Brezilya ile karşılaşacak.

Bu yıl ilk kez yenilenen formatıyla düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazanan Türkiye, gelecek yılki turnuvanın ikinci ve beşinci haftasına ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen organizasyonda 5 hafta sonunda genel sıralamada ilk 5'te yer alan ülkeler ve finallere ev sahipliği yapacak ülke, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 3-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing kentinde oynanacak.

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