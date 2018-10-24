Kadın voleybolcuların Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, ligin ilk haftasında Sırbistan, Hollanda ve Güney Kore'yle, ikinci haftada Almanya, Japonya ve Rusya'yla, üçüncü haftada Tayland, Bulgaristan ve Dominik Cumhuriyeti'yle, dördüncü haftada Çin, ABD ve Polonya'yla, beşinci haftada ise Belçika, İtalya ve Brezilya ile karşılaşacak.Bu yıl ilk kez yenilenen formatıyla düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde gümüş madalya kazanan Türkiye, gelecek yılki turnuvanın ikinci ve beşinci haftasına ev sahipliği yapacak.Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen organizasyonda 5 hafta sonunda genel sıralamada ilk 5'te yer alan ülkeler ve finallere ev sahipliği yapacak ülke, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 3-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing kentinde oynanacak.