Kadın tenisinde temmuz sonuna kadar turnuva oynanmayacak

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları durdurma kararının ağustos ayına kadar devam edeceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kadın tenisinde temmuz sonuna kadar turnuva oynanmayacak
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15 Mayıs 2020 18:54
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları durdurma kararının ağustos ayına kadar devam edeceğini duyurdu.

WTA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, temmuz ayında yapılması planan Bastad, Lozan, Bükreş ve Jurmala turnuvalarının planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ağustos ayına kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

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