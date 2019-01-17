Kadın teknik direktörden 'Penis' yanıtı!

Almanya'da 5. lige denk gelen Oberliga'da mücadele eden BV Cloppenburg'un başında ülkenin profesyonel liglerinde yer alan ilk kadın teknik direktörü Imke Wübbenhorst bulunuyor.

BV Cloppenburg'u çalıştıran kadın teknik direktör Imke Wübbenhorst, Alman basınının ilgi odağı olurken, ilginç sorularla da karşılaşıyor.

Bir basın mensubunun "Soyunma odasına girdiğinizde oyuncuların giyinik olmasını mı istiyorsunuz?" şeklindeki sorusuyla karşılaşan Wübbenhorst ilginç bir yanıt verdi.

Wübbenhorst, muhabirin sorusuna ''Tabii ki hayır. Takımı oyuncuların penis boyuna göre seçiyorum'' sözleriyle ilginç bir cevap verdi.







