Kadın taraftarlar, Gençlerbirliği'ni ücretsiz izleyecek

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, iç sahadaki tüm karşılaşmaların kadın taraftarlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın taraftarlar, Gençlerbirliği'ni ücretsiz izleyecek
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14 Aralık 2021 12:47
Gençlerbirliği Kulübü, Menemenspor maçıyla bu sezon oynayacakları tüm iç saha karşılaşmalarını kadın taraftarların ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıl dönümü olması vesilesiyle, kadın taraftarlarımız bu hafta oynanacak Menemenspor maçıyla birlikte Eryaman Stadı'nda oynayacağımız tüm maçları ücretsiz izleyebilecek. Kadın taraftarlarımıza, kulübümüz tarafından bilet tanımlanabilmesi için Passolig kartlarının olması ve stadyuma giriş protokolü gereğince aşı kartlarının uygun olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.


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