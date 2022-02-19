Kadın Okçularımız Avrupa ikincisi oldu

Okçulukta Klasik Yay Kadınlar Milli Takımımız, 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliğini elde etti.

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Kadın Okçularımız Avrupa ikincisi oldu
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19 Şubat 2022 00:33
2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı finalde Ukrayna'ya 6-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Organizasyonda 21 yaş altı kategorisi finallerinde Klasik Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa ikinciliğini, Klasik Yay Kadınlar Takımı ise Avrupa dördüncülüğünü elde etti.

Türkiye'nin 24 milli sporcuyla temsil edildiği organizasyon yarın sona erecek.

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